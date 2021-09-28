Мобильный криптокошелек для майнинга

Создайте пассивный доход на майнинге криптовалют с помощью приложения SPACEBOT

SpaceBot Wallet — уникальное бесплатное приложение в телефоне для совместной добычи криптовалют (PoS-майнинг)
Попробовать бесплатно

Хотите стабильно получать пассивный доход, но не знаете как?

Посмотрите короткое видео и узнайте как, используя простое приложение Спейс Бот, даже новичок сможет зарабатывать на трендовом рынке криптовалют

МОБИЛЬНЫЙ КРИПТОКОШЕЛЕК СО СТЕЙКИНГОМ POS-МОНЕТ


У большинства людей, далеких от темы криптовалют, майнинг ассоциируется со сложным и дорогостоящим созданием так называемых "майнинг-ферм" и серьезными затратами на электроэнергию. Но есть и альтернативный способ - это PoS-майнинг.
В блокчейн-сетях, основанных на PoS (Proof-of-Stake), подтверждением транзакций и генерацией новых блоков занимаются доверенные узлы. Они должны располагать определенным количеством токенов на балансе и получать за свой труд вознаграждение. За счет данной методики создается пассивный доход с высоким уровнем прибыли.
Внеся криптовалюту в пул нашей системы SpaceBot Wallet, вы начнете получать свои добытые монеты уже через 24 часа.

Мульти-криптовалютный кошелек
SpaceBot Wallet — мульти-криптовалютный кошелек для хранения, майнинга и заработка криптовалют в приложении на вашем телефоне.
Для кого?
Для тех, кто ищет дополнительный источник дохода и хочет научиться зарабатывать на современных рынках.
Для тех, кто немного разбирается в криптовалютах, но из-за недостатка опыта сомневается в данном виде прибыли.
Для тех, кто уже имеет опыт работы с криптовалютой, но хочет расширить свои знания и попробовать новые модели получения прибыли.
Попробовать бесплатно

Что Вы получаете, присоединившись к команде SPACE BOT?

Пассивный доход

Получение ежедневной прибыли за счет PoS майнинга криптовалюты в приложении телефона независимо от местоположения.

Бизнес "Под Ключ"

Благодаря партнерской программе Вы можете строить сеть пользователей и создать пассивный бизнес за счет дохода с майнинга ваших партнеров.

Сообщество

SPACEBOT сформировал быстрорастущее сообщество за счет обучающих курсов от Академии SPACE BOT. Еженедельное обучение в сфере блокчейн и заработка.



Преимущества
  • Легальность
  • Моментальный вывод 24/7
  • Без технических навыков
  • Прозрачность системы, благодаря блокчейну
  • Исключение блокировок вашего счета
  • Высокая скорость перевода
  • Отсутствие контроля ваших денег третьими лицами
  • Анонимность
  • Мобильность капитала
  • Защита от подделки валюты
  • Отсутствие инфляции
  • Отсутствие износа валюты
  • Нет ЛТО
  • Постоянное обучение технологии блокчейн и криптовалют, за которым будущее

Как начать зарабатывать?

1
Скачать приложение SPACEBOT Wallet

Скачай приложение SPACEBOT в AppStore или PlayMarket по ссылке в конце сайта. Регистрация в SPACEBOT доступна только по специальной ссылке приглаcителя (аплайнера) для того, чтобы иметь возможность использовать партнерскую программу.

Либо самостоятельно скачай SPACEBOT в AppStore или PlayMarket и в поле «Почта аплайнера SpaceBot» введи почту —anna20171978@yandex.ru

Регистрируйся в СпейсБот и выходи на связь по ссылкам в конце сайта.

Ссылка на скачивание SpaceBot в конце сайта

2
Зарегистрировать аккаунт SPACEBOT
  • Придумай ник
  • Укажи свой электронный адрес
  • Укажи надежный пароль (желательно составлять из букв и цифр)
  • Введи электронную почту вашего аплайнера (пригласителя) в поле «Почта аплайнера Spacebot» — anna20171978@yandex.ru. Если вы изначально скачали приложение по ссылке, то почта аплайнера вставится автоматически.
  • Ставь галочку «I accept» (я согласен/а) после прочтения пользовательского соглашения
  • Нажми «Sign Up» (зарегистрироваться)
3
Пополнить баланс SPACEBOT

Пополни баланс кошелька СпейсБот криптовалютой, которую ты хочешь добывать и пользуйся всеми возможностями приложения.

Рекомендуем начать с монеты DEL – базовая монета блокчейна DECIMAL, которая показала свою надежность, стабильность курса и стала прекрасным примером дохода на пассиве до 8% в месяц. Приобрести криптовалюту можно прямо в приложении с помощью банковской карты (необходимо будет пройти верификацию), нажав на кнопку «Пополнение» или в обменнике (без верификации).

Рекомендуем современный обменник BitTeam — безопасная P2P платформа, где любой может купить/продать криптовалюту.

4
Получай прибыль уже завтра

Отправь монеты на делегирование. Ежедневно Вам будет начисляться криптовалюта на баланс, которую Вы превращаете в рубли путем продажи на бирже или обменнике. Выводи начисления и наслаждайся жизнью …

Подробную пошаговую инструкцию вы можете скачать по ссылкам в конце сайта

Добывайте криптовалюту выгодно вместе со SPACEBOT, которая преимущественно отличается от существующих аналогов. Стройте бизнес вместе с нашим сообществом на партнерской программе Спейс Бот!
Действуй - скачивай приложение
Начни добывать криптовалюту и выводите начисления уже через сутки!
Скачать приложение
Запрос инструкции
Напишите в Телеграмм и получите пошаговую инструкцию!
Также рекомендуем посетить сервис MarketBot который позволяет на пассиве зарабатывать до 35% кешбека




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С помощью нейробота, обученного на миллионе рекламных кампаний, вы будете эффективно зарабатывать на кэшбэке




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Робот реализован для торговых плантформ метатрейдер 4 и метатрейдер5 а также для торговли фьючерсами на бирже бинанс.Основу алгоритма составляет система Мартингейла реализуемая на разнаправленных ордерах на счетах с хеджированием.Если в роботе правильно подобраны настройки и выдерживается пропорция в соотношении обьема лота и размера депозита то в таком случае робот всегда закрывает сделки в плюс.Для каждого брокера и каждого инструмента настройки робота необходимо подбирать индивидуально так как на форексе настройки измеряются в тиках и зависят от количества знаков после запятой в котировках разных инструментов на которых идет торговля а на бинансе настройки измеряются в процентах от обьема сделки которая зависит от размера лота и кредитного плеча. Робот имеет уже оттестированные настройки под пары золото доллар ,эфириум доллар,биткоин доллар для брокера Roboforex на мт4 и мт5 и на пару эфириум доллар на бинансе.
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Робот реализован для торговых операций фьючерсами на бирже Binance.

Данный сервис подойдём тем, у кого нет много свободного времени, чтобы следить за котировками, изучать новостной фон, или же просто нет достаточно знаний в биржевой торговли.

Основу алгоритма составляет система Мартингейла, реализуемая на разнонаправленных ордерах на счетах с хеджированием.
Робот имеет уже оттестированные настройки под пары BNB/USDT ,ETH/USDT.

Главное преимущество инвестробота в том, что он имеет достаточно низкий порог входа, всего 10$!
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Конструктор Telegram - ботов, с помощью которого можно создавать полноцененных ботов для бизнеса без специальных знаний и навыков программирования, каждый шаг подробно описан.

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Это сервис который возвращает пользователям часть потраченных денег с каждой покупки. Мы работаем с более чем 800 интернет - магазинами и их количество с каждым разом увеличивается.
Вы имеете уникальную возможность возвращать до 25-30% "живых" денег на свой личный счет в cashback-bot.com, а после получения заказа в руки от интернет-магазина, ваша покупка подтвердится и кэшбэк станет доступен для вывода.
Основная идея сервиса: мы приводим покупателей в интернет-магазины и получаем за это комиссионные, которыми делимся вами.
Сервис для заработка - Cashback-bot
Что такое Cashback-bot?
РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ БРАУЗЕРА
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