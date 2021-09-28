Скачать приложение SPACEBOT Wallet

Скачай приложение SPACEBOT в AppStore или PlayMarket по ссылке в конце сайта. Регистрация в SPACEBOT доступна только по специальной ссылке приглаcителя (аплайнера) для того, чтобы иметь возможность использовать партнерскую программу.

Либо самостоятельно скачай SPACEBOT в AppStore или PlayMarket и в поле «Почта аплайнера SpaceBot» введи почту —anna20171978@yandex.ru

Регистрируйся в СпейсБот и выходи на связь по ссылкам в конце сайта.

Ссылка на скачивание SpaceBot в конце сайта ⇓