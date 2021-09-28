Создайте пассивный доход на майнинге криптовалют с помощью приложения SPACEBOTSpaceBot Wallet — уникальное бесплатное приложение в телефоне для совместной добычи криптовалют (PoS-майнинг)
Хотите стабильно получать пассивный доход, но не знаете как?
Посмотрите короткое видео и узнайте как, используя простое приложение Спейс Бот, даже новичок сможет зарабатывать на трендовом рынке криптовалют
МОБИЛЬНЫЙ КРИПТОКОШЕЛЕК СО СТЕЙКИНГОМ POS-МОНЕТ
Что Вы получаете, присоединившись к команде SPACE BOT?
Пассивный доход
Бизнес "Под Ключ"
Благодаря партнерской программе Вы можете строить сеть пользователей и создать пассивный бизнес за счет дохода с майнинга ваших партнеров.
Сообщество
SPACEBOT сформировал быстрорастущее сообщество за счет обучающих курсов от Академии SPACE BOT. Еженедельное обучение в сфере блокчейн и заработка.
Как начать зарабатывать?
Скачай приложение SPACEBOT в AppStore или PlayMarket по ссылке в конце сайта. Регистрация в SPACEBOT доступна только по специальной ссылке приглаcителя (аплайнера) для того, чтобы иметь возможность использовать партнерскую программу.
Либо самостоятельно скачай SPACEBOT в AppStore или PlayMarket и в поле «Почта аплайнера SpaceBot» введи почту —anna20171978@yandex.ru
Регистрируйся в СпейсБот и выходи на связь по ссылкам в конце сайта.
Пополни баланс кошелька СпейсБот криптовалютой, которую ты хочешь добывать и пользуйся всеми возможностями приложения.
Рекомендуем начать с монеты DEL – базовая монета блокчейна DECIMAL, которая показала свою надежность, стабильность курса и стала прекрасным примером дохода на пассиве до 8% в месяц. Приобрести криптовалюту можно прямо в приложении с помощью банковской карты (необходимо будет пройти верификацию), нажав на кнопку «Пополнение» или в обменнике (без верификации).
Рекомендуем современный обменник BitTeam — безопасная P2P платформа, где любой может купить/продать криптовалюту.
Отправь монеты на делегирование. Ежедневно Вам будет начисляться криптовалюта на баланс, которую Вы превращаете в рубли путем продажи на бирже или обменнике. Выводи начисления и наслаждайся жизнью …
Подробную пошаговую инструкцию вы можете скачать по ссылкам в конце сайта ⇓